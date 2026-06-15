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Tom Holland y Zendaya presentan la película "Spider-man: Brand new day" en Madrid

Tom Holland y Zendaya presentan la película "Spider-man: Brand new day" en Madrid

Lucía Feijoo Viera

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Tom Holland y Zendaya presentan la película "Spider-man: Brand new day" en Madrid

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Este lunes 15 de junio, Zendaya y Tom Holland han sido los protagonistas absolutos en Madrid. La pareja de Hollywood ha acudido junta a la Plaza de Colón para inaugurar la 'Plaza Selección', el espacio creado para retransmitir los partidos del Mundial 2026. Su aparición estaba programada justo antes del debut de España contra Cabo Verde, que juega esta misma tarde. La visita forma parte de la promoción de la próxima película de Holland, 'Spider-Man: Brand New Day', combinando así el apoyo a la Selección Española con el marketing cinematográfico. Zendaya ha causado sensación al presentarse ante la prensa con un espectacular vestido negro de flecos que ha acaparado todos los focos. La actriz ha llegado así a su cita con los medios españoles en el marco de la promoción de 'Spider-Man: Brand New Day'.

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