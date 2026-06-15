Secciones

Es noticia
La primera ola de calor del verano podría llegar a finales de la próxima semanaEl efecto José Mourinho y Marc Cucurella en el Real Madrid que posibilita el fichaje de Fran García por el BetisLa Junta deniega 955 aulas a colegios concertados andalucesLa ampliación de la Feria de Sevilla sale a consultaEl precio de venta de naves industriales en Sevilla cae un 45,5%Emasesa licita por 177.000 euros un estudio para blindar el Arroyo RanillaUrbanismo aprueba la residencia de ancianos junto a La PalmeraAvisos amarillos por calor este miércoles en estas zonas de Sevilla, Córdoba y Jaén: Aemet anuncia el horario y comarcasEl coste de la huelga médica en Andalucía antes del veranoPagan 150 euros por el Front Stage de Manuel Carrasco en Sevilla y denuncian visibilidad nulaCuatro rescates y varios heridos en Matalascañas: la Policía Local de Almonte alerta del peligro en los espigones y en el 'tapón'
instagramlinkedin
VÍDEO | La Formación Profesional crece en Andalucía

VÍDEO | La Formación Profesional crece en Andalucía

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

VÍDEO | La Formación Profesional crece en Andalucía

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

Imágenes de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, y de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en el Instituto de Educación Secundaria Zaidín Vergeles en Granada, informando sobre la oferta y el proceso de escolarización de FP del curso 2026/27. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents