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VÍDEO | La Formación Profesional crece en Andalucía

Imágenes de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, y de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en el Instituto de Educación Secundaria Zaidín Vergeles en Granada, informando sobre la oferta y el proceso de escolarización de FP del curso 2026/27. Más información