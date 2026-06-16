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VÍDEO | Entrega de llaves de viviendas protegidas de alquiler en Sevilla

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Entrega de llaves de viviendas protegidas de alquiler en Sevilla / Europa Press

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VÍDEO | Entrega de llaves de viviendas protegidas de alquiler en Sevilla

Europa Press

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Imágenes del acto de entrega de llaves de una promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler en Sevilla, donde ha participado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en funciones, Rocío Díaz, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, y el alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz.

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