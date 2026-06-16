Entrega de llaves de viviendas protegidas de alquiler en Sevilla / Europa Press

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VÍDEO | Entrega de llaves de viviendas protegidas de alquiler en Sevilla

Imágenes del acto de entrega de llaves de una promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler en Sevilla, donde ha participado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en funciones, Rocío Díaz, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, y el alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz.