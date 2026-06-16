Secciones

Es noticia
Andalucía afronta la temporada de incendios más complejaLa Feria de Abril volverá a tener un miércoles festivo en 2027El Puente de San Telmo se resiste a tener toldosBruno Luque, la gran promesa del Sevilla FCDimite la número dos de la candidatura de José Luis SanzLa Formación Profesional crece en Andalucía con casi 250.000 plazasLa primera ola de calor del verano podría llegar a finales de la próxima semanaEl Polígono Sur se rebela ante el riesgo de un "final amargo" para la residencia Flora TristánLa última parcela de viviendas de lujo en la Fábrica de Vidrios sale a la ventaEl coste de la huelga médica en Andalucía antes del veranoCuatro rescates y varios heridos en Matalascañas: la Policía Local de Almonte alerta del peligro en los espigones y en el 'tapón'
instagramlinkedin
VÍDEO | María Jesús Montero: "El PSOE ni por activa ni por pasiva va a contribuir a la privatización de los servicios públicos"

VÍDEO | María Jesús Montero: "El PSOE ni por activa ni por pasiva va a contribuir a la privatización de los servicios públicos"

María Jesús Montero en el Parlamento de Andalucía / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

VÍDEO | María Jesús Montero: "El PSOE ni por activa ni por pasiva va a contribuir a la privatización de los servicios públicos"

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

Declaraciones de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, reafirmándose en su posicionamiento contrario a que su partido pueda contribuir de alguna manera a una nueva investidura del líder del PP-A, Juanma Moreno, como presidente de la Junta de Andalucía, un cargo desde el que, en su opinión, el dirigente 'popular' pretende seguir con una política de "privatización de servicios públicos". Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents