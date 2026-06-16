María Jesús Montero en el Parlamento de Andalucía / Europa Press

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VÍDEO | María Jesús Montero: "El PSOE ni por activa ni por pasiva va a contribuir a la privatización de los servicios públicos"

Declaraciones de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, reafirmándose en su posicionamiento contrario a que su partido pueda contribuir de alguna manera a una nueva investidura del líder del PP-A, Juanma Moreno, como presidente de la Junta de Andalucía, un cargo desde el que, en su opinión, el dirigente 'popular' pretende seguir con una política de "privatización de servicios públicos". Más información