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Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia: "Estamos apostando por la tecnología con rostro humano"

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Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia: "Estamos apostando por la tecnología con rostro humano"

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La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, señala que el Ayuntamiento de la capital murciana está "apostando por la tecnología con rostro humano". "Murcia tiene ideas, innovación y además las ejecutamos", indica. Pérez sostiene que el sector agrícola sigue siendo importante en la ciudad y en la Región de Murcia, pero cada vez es más importante "la soberanía tecnológica y la digitalización en la que ha avanzado Murcia". Más información

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