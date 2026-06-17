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VÍDEO | José Ignacio Landaluce: "A día de hoy no existe ninguna denuncia contra mi persona"
El futuro de Landaluce como candidato del PP en Algeciras queda en el aire tras un año marcado por denuncias por acoso sexual y las críticas por "comportamientos machistas". El regidor defiende su inocencia en un vídeo público en el que no confirma si se volverá a presentar con el PP mientras que el PSOE presiona para forzar su salida: "No puede seguir ni un minuto más". Más información Más información
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