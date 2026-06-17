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VÍDEO | José Ignacio Landaluce: "A día de hoy no existe ninguna denuncia contra mi persona"

VÍDEO | José Ignacio Landaluce: "A día de hoy no existe ninguna denuncia contra mi persona"

José Ignacio Landaluce / IG: José Ignacio Landaluce

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VÍDEO | José Ignacio Landaluce: "A día de hoy no existe ninguna denuncia contra mi persona"

IG: José Ignacio Landaluce

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El futuro de Landaluce como candidato del PP en Algeciras queda en el aire tras un año marcado por denuncias por acoso sexual y las críticas por "comportamientos machistas". El regidor defiende su inocencia en un vídeo público en el que no confirma si se volverá a presentar con el PP mientras que el PSOE presiona para forzar su salida: "No puede seguir ni un minuto más". Más información Más información

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