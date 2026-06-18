Secciones

Es noticia
Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estaciónEcologistas en Acción lleva a los tribunales el proyecto del Betis para construir el nuevo Benito VillamarínSevilla solo abrirá ocho centros de salud por la tarde durante el verano: la mitad no tendrán PediatríaLa llegada del tranvibús al Duque trastoca siete líneas de TussamCientos de sevillistas alzan la voz contra la gestión del club y para exigir la dimisión de la directivaSevilla Este se queda sin una de sus oficinas de CorreosLa ola de calor se intensifica en Andalucía: Aemet ya informa de 45 grados y noches de 28 en estas capitalesUna de las piscinas de olas más grandes de toda Sevilla está en este rincón de la capitalLa ampliación del centro comercial Los Arcos abrirá por fasesLas cámaras vuelven al centro de Sevilla: habrá multas a todos los coches que intenten entrar sin autorizaciónManuel Carrasco anuncia nuevas entradas para sus conciertos en Sevilla en el Estadio de la Cartuja
instagramlinkedin
VÍDEO | Aprocom avisa del daño al comercio del centro por las obras, los cambios de Tussam y las restricciones

VÍDEO | Aprocom avisa del daño al comercio del centro por las obras, los cambios de Tussam y las restricciones

Obras de TUSSAM en Ponce de León / Marina Casanova

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

VÍDEO | Aprocom avisa del daño al comercio del centro por las obras, los cambios de Tussam y las restricciones

Marina Casanova

RRSS WhatsAppCopiar URL

Aprocom avisa del daño al comercio del centro por las obras, los cambios de Tussam y las restricciones: "Tener que andar 20 minutos ahuyenta al cliente". Insisten en "hacer cómodas" las zonas comerciales para no trastocar los hábitos de los ciudadanos, mientras los vecinos del casco histórico critican la falta de consenso y califican estos cambios de "atropello" para su calidad de vida. Más información Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents