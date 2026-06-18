Obras de TUSSAM en Ponce de León / Marina Casanova

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VÍDEO | Aprocom avisa del daño al comercio del centro por las obras, los cambios de Tussam y las restricciones

Aprocom avisa del daño al comercio del centro por las obras, los cambios de Tussam y las restricciones: "Tener que andar 20 minutos ahuyenta al cliente". Insisten en "hacer cómodas" las zonas comerciales para no trastocar los hábitos de los ciudadanos, mientras los vecinos del casco histórico critican la falta de consenso y califican estos cambios de "atropello" para su calidad de vida. Más información Más información