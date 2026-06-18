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VÍDEO | La llegada del tranvibús al Duque trastoca siete líneas de Tussam
La llegada del tranvibús al Duque trastoca siete líneas de Tussam: habrá más de 850.000 viajeros afectados al mes. Las líneas 11, 15, 16 y 20 se quedarán en la Puerta Osario en lugar de llegar a Ponce de León y la ruta 27 terminará en el Prado de San Sebastián a partir del próximo 28 de septiembre. Más información Más información
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