El tranvibús llegará a la Plaza del Duque a partir del 28 de Septiembre / Europa Press

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | La llegada del tranvibús al Duque trastoca siete líneas de Tussam

La llegada del tranvibús al Duque trastoca siete líneas de Tussam: habrá más de 850.000 viajeros afectados al mes. Las líneas 11, 15, 16 y 20 se quedarán en la Puerta Osario en lugar de llegar a Ponce de León y la ruta 27 terminará en el Prado de San Sebastián a partir del próximo 28 de septiembre. Más información Más información