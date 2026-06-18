Manuel Carrasco en el Estadio de La Cartuja / Europa Press

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VÍDEO | Manuel Carrasco hace bailar a Sevilla

El artista onubense Manuel Carrasco puso a bailar a miles de espectadores el pasado sábado en el primero de los conciertos programados durante este mes en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. El artista, ha puesto este miércoles, 17 de junio, nuevas entradas adicionales a la venta para sus esperados conciertos en Sevilla de los próximos 19 y 20 de junio en La Cartuja. Más información Más información