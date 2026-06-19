Marina Casanova

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VÍDEO | La alcaldesa de Gerena tras la muerte de un padre y su hija: "No había denuncias ni alertas en el sistema Viogén ni en los servicios municipales"

La Guardia Civil investiga la muerte de un padre y su hija, hallados sin vida este viernes en una vivienda de Gerena. La madre y esposa de las víctimas dio la voz de alerta al llegar al domicilio, mientras la investigación sigue abierta y no se descarta ninguna hipótesis. La alcaldesa de la localidad, María Tenorio, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que no constaban denuncias previas en el sistema Viogén ni los servicios municipales.