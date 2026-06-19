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VÍDEO | Retiran los cuerpos de la vivienda donde han aparecido muertos un padre y su hija en Gerena
Los cuerpos han sido trasladados después de la intervención de la Guardia Civil, que mantiene abierta la investigación. Un padre ha matado a su hija de 20 años y después se ha suicidado en una vivienda de Gerena. La Guardia Civil investiga lo ocurrido tras el hallazgo de los dos cuerpos, después de que la madre y esposa de las víctimas diera la voz de alarma. El suceso ha causado una profunda consternación en el municipio, donde se han decretado tres días de luto oficial. Más información
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