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Algunos vecinos toman fotos de las llamas del incendio en El Malecón, Murcia

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Juan Carlos Caval

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La maleza acumulada en la mota del río en Murcia hizo prender este sábado por la tarde en El Malecón, por la zona de La Arboleja, la chispa de un fuego que se complica y que, según explicaron a este diario profesionales antiincendios, se ha de atajar desde el aire. De ahí que hasta cuatro helicópteros de la Comunidad, uno del Ministerio y otro llegado de la vecina Castilla La-Mancha luchen contra las llamas, en una tarea que se avecina ardua.

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