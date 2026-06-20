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VÍDEO | Entrevista a Guillermo Revuelta, candidato a hermano mayor de la Esperanza de Triana

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Guillermo Revuelta, candidato a hermano mayor de la Esperanza de Triana / Marina Casanova

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Marina Casanova

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La Hermandad de la Esperanza de Triana afronta un proceso electoral que marcará el rumbo de la corporación para los próximos 4 años.

Entre los aspirantes al cargo de hermano mayor se encuentra Guillermo Revuelta, quien presenta su proyecto con la intención de asumir la dirección de una de las hermandades más numerosas y representativas de la Semana Santa sevillana. Más información

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