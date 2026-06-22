PI STUDIO

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Starmer dimite como primer ministro de Reino Unido

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, ha anunciado este lunes que dimitirá de su cargo, una decisión que ya ha comunicado esta misma mañana al rey Carlos. "Todas y cada una de las decisiones que he tomado han sido poniendo en primer lugar al país que amo. Por eso dimitiré como líder del partido laborista. He hablado esta mañana con su majestad el rey para comunicárselo", ha asegurado Starmer desde el número 10 de Downing Street. "Pasaré más tiempo en un trabajo más importante: ser el mejor marido posible para mi fantástica mujer Vic, que ha sido un apoyo a mi lado, en los buenos momentos y en los malos, y ser el mejor padre posible para mis hijos, que son mi orgullo y felicidad", ha concluido el primer ministro en su declaración ante la prensa. Esta decisión llega en medio del descontento ciudadano por el declive del país cuando se cumplen diez años del referéndum del Brexit. Su mayoría absoluta en el Parlamento sigue intacta. Su sucesor será el séptimo primer ministro desde 2016.