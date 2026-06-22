Juanma Moreno, durante su intervención en la inauguración del Centro de Salud Esperanza de la Yedra en Jerez de la Frontera / Europa Press

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VÍDEO | Juanma Moreno: "Espero y deseo, que cuanto antes se celebre la primera sesión de investidura y también que en esa primera sesión de investidura haya un Gobierno"

Declaraciones del presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su intervención en la inauguración del Centro de Salud Esperanza de la Yedra en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde también ha aludido a las negociaciones de investidura con Vox.