La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027 / EL CORREO

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VÍDEO | La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027

La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027. La planificación de la Junta de Andalucía establece que todas las especialidades deben tener al menos una convocatoria cada tres años y se prevé un elevado volumen de jubilaciones en los próximos años. Más información Más información