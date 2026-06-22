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VÍDEO | La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027
La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027. La planificación de la Junta de Andalucía establece que todas las especialidades deben tener al menos una convocatoria cada tres años y se prevé un elevado volumen de jubilaciones en los próximos años. Más información Más información
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