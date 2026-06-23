Declaraciones del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García / Europa Press

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VÍDEO | José Ignacio García: "No vamos a permitir que PP y Vox, en su pacto, pretendan que sea un pacto del olvido con lo que ocurrió con la crisis de cribado"

Adelante Andalucía fija los fallos en los cribados como primer eje de su oposición al nuevo gobierno de PP y Vox: "No permitiremos un pacto del olvido". La presidenta de AMAMA, Ángela Claverol, se ha reunido en los últimos días con todas las formaciones políticas en Andalucía a excepción del Partido Popular: "No sabe, no contesta". Más información Más información