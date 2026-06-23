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VÍDEO | La Junta de Andalucía convoca las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 años

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La Junta de Andalucía convoca las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 años / EL CORREO

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La Junta de Andalucía convocará en septiembre las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 años. La Consejería de Educación ultima la negociación con los sindicatos UGT, CSIF y ANPE con el objetivo de cerrar las bases de la convocatoria que se resolverá a través de un concurso de méritos antes de fin de año. Más información Más información

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