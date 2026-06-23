La Junta de Andalucía convoca las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 años / EL CORREO

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VÍDEO | La Junta de Andalucía convoca las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 años

La Junta de Andalucía convocará en septiembre las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 años. La Consejería de Educación ultima la negociación con los sindicatos UGT, CSIF y ANPE con el objetivo de cerrar las bases de la convocatoria que se resolverá a través de un concurso de méritos antes de fin de año. Más información Más información