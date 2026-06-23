Secciones

Es noticia
La Junta de Andalucía convocará en septiembre las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 añosAemet apunta al fin de la ola de calor este día: Andalucía registrará bajadas de 11 y 12 grados en algunas capitales en solo 72 horasIcónica Santalucía Sevilla Fest pide a Isabel Pantoja que no cancele su concierto del sábado o emprenderá acciones legalesFarolillos y casetas de la Feria de Abril vuelven al Prado de San Sebastián: así es el gran parque infantil de la Ciudad de los Niños que Sevilla estrenará este veranoEl pueblo de Sevilla que acaba de abrir su parque de agua gratuito con atracciones acuáticas para todas las edades: horarios y ubicaciónMatalascañas inaugura este jueves su nuevo paseo marítimo, renacido tras la catástrofe de los temporalesLa Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"Arranca el Cine de Verano de la Diputación de Sevilla con más de 70 películas: cartelera, precios y horariosEl cine de verano vuelve a Sevilla: películas al aire libre en la Diputación, en la Cartuja y en los distritos de Bellavista, Cerro Amate y MacarenaEclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximo
instagramlinkedin
VÍDEO | La US abre una vía para conseguir el graduado aunque los estudiantes tengan una asignatura suspensa

VÍDEO | La US abre una vía para conseguir el graduado aunque los estudiantes tengan una asignatura suspensa

La US abre una vía para conseguir el graduado aunque los estudiantes tengan una asignatura suspensa / EL CORREO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

VÍDEO | La US abre una vía para conseguir el graduado aunque los estudiantes tengan una asignatura suspensa

EL CORREO

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Universidad de Sevilla abre una vía para conseguir el graduado aunque los estudiantes tengan una asignatura suspensa. La Hispalense aprueba la evaluación compensatoria para solicitar la "revisión extraordinaria" de una única asignatura si esta ha sido suspendida en cuatro convocatorias y solo reste este aspecto para superar la titulación. Más información Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents