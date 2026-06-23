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VÍDEO | La US abre una vía para conseguir el graduado aunque los estudiantes tengan una asignatura suspensa
La Universidad de Sevilla abre una vía para conseguir el graduado aunque los estudiantes tengan una asignatura suspensa. La Hispalense aprueba la evaluación compensatoria para solicitar la "revisión extraordinaria" de una única asignatura si esta ha sido suspendida en cuatro convocatorias y solo reste este aspecto para superar la titulación. Más información Más información