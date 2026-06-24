Marina Casanova

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VÍDEO | Presentación de la Portada de la Feria de Abril 2027 en Sevilla

Presentación de la Portada de la Feria de Abril 2027 en Sevilla. El acto ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Sevilla este miércoles. La Generación del 27 y la Exposición del 29 se dan la mano en la Portada de la Feria de Abril 2027. Se trata de una gran obra de Hugo Hugo Montalbán que fusiona el pabellón de Marruecos y el cortijo de Pino Montano, el lugar donde Sánchez Mejías forjó esa unión de escritores inigualable. Más información