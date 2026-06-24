Marina Casanova

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, avisa de posibles incidencias en los trenes tras el corte del servicio

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, avisa de posibles incidencias en los trenes tras el corte del servicio durante diez horas y anuncia investigaciones por lo sucedido. La circulación ferroviaria quedó restablecida a las 6.15 horas tras más de diez horas de interrupción por la caída de un cable de alta tensión de Endesa sobre la catenaria en Sevilla. La incidencia afectó a AVE, Media Distancia y Cercanías, causó daños importantes en la infraestructura y dejó más de una veintena de trenes afectados.