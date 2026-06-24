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VÍDEO | El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, avisa de posibles incidencias en los trenes tras el corte del servicio

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Marina Casanova

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Marina Casanova

Sevilla
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El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, avisa de posibles incidencias en los trenes tras el corte del servicio durante diez horas y anuncia investigaciones por lo sucedido. La circulación ferroviaria quedó restablecida a las 6.15 horas tras más de diez horas de interrupción por la caída de un cable de alta tensión de Endesa sobre la catenaria en Sevilla. La incidencia afectó a AVE, Media Distancia y Cercanías, causó daños importantes en la infraestructura y dejó más de una veintena de trenes afectados.

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