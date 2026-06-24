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VÍDEO | Los vecinos de Coria inhalaron gases tóxicos de una gasolinera
Los forenses confirman que vecinos de Coria inhalaron gases tóxicos de una gasolinera pero limitan los daños a 30 días: "Llevamos años sufriendo esto". Una de las principales conclusiones de los informes valora que el tiempo de afectación temporal fue de 30 días, pero la abogada de los vecinos afectados solicitará una ampliación del número de días reconocidos. Más información Más información