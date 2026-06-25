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Venezolanos relatan el horror vivido durante los terremotos: "Fue un momento desesperante"

Venezolanos relatan el horror vivido durante los terremotos: "Fue un momento desesperante"

Lucía Feijoo Viera

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Venezolanos relatan el horror vivido durante los terremotos: "Fue un momento desesperante"

Lucía Feijoo Viera

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Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hay testimonios sobre víctimas mortales, sin cifras oficiales", según el canal público Telesur, así como grandes daños materiales, pese a que no hay estimaciones de las autoridaes. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia nacional. El epicentro de los temblores se situó en el municipio de Montalbán, estado Carabobo de la región central del país.

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