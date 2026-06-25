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VÍDEO | Documental 'Legado de la Marisma. La Saca de las Yeguas de Almonte' / Junta de Andalucía

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VÍDEO | Documental 'Legado de la Marisma. La Saca de las Yeguas de Almonte'

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Documental 'Legado de la Marisma. La Saca de las Yeguas de Almonte'. Documental publicado por la Junta de Andalucía, obra de Fali Avilés y Antonio Delgado-Roig. Más información

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