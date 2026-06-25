VÍDEO | Documental 'Legado de la Marisma. La Saca de las Yeguas de Almonte' / Junta de Andalucía

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | Documental 'Legado de la Marisma. La Saca de las Yeguas de Almonte'

Documental 'Legado de la Marisma. La Saca de las Yeguas de Almonte'. Documental publicado por la Junta de Andalucía, obra de Fali Avilés y Antonio Delgado-Roig. Más información