Una treintena de chiringuitos de Cádiz amenazados de cierre / EL CORREO

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VÍDEO | Una treintena de chiringuitos de Cádiz amenazados de cierre

Una treintena de chiringuitos de Cádiz amenazados de cierre: playas de El Puerto, Rota y Tarifa, en vilo. Los locales de Puerto Sherry esperan hoy jueves una resolución que les permita seguir abiertos este verano, mientras la Asociación de Empresarios Costa de Cádiz confía en que se resuelva la situación en las otras dos localidades para no tener que desmontar los negocios una vez concluya la temporada estival. Más información Más información