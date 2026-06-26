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"Tengo miedo, no te vayas": el conmovedor momento de una pareja de mayores durante los terremotos en Venezuela

"Tengo miedo, no te vayas": el conmovedor momento de una pareja de mayores durante los terremotos en Venezuela

Lucía Feijoo Viera

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"Tengo miedo, no te vayas": el conmovedor momento de una pareja de mayores durante los terremotos en Venezuela

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Se ha viralizado en redes sociales un emotivo video que muestra a una pareja de adultos mayores durante los momentos de angustia provocados por los terremotos registrados el jueves en Venezuela. En las imágenes se escucha a la mujer decirle a su esposo: "amor, no te vayas" y "tengo miedo", mientras él la abraza y la sostiene con fuerza en medio de la emergencia, una escena que ha conmovido a miles de personas.

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