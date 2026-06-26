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Imágenes aéreas de La Guaira, la zona más devastada por los terremotos en Venezuela

Imágenes aéreas de La Guaira, la zona más devastada por los terremotos en Venezuela

Lucía Feijoo Viera

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Imágenes aéreas de La Guaira, la zona más devastada por los terremotos en Venezuela

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Las imágenes aéreas grabadas en el estado de La Guaira, la zona cero de los terremotos que han destrozado Venezuela, permiten hacerse una mínima idea de la magnitud de la tragedia. Cientos de edificios se han derrumbado en esta zona. Desde el aire podemos comprobar la dimensión de este doble terremoto. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha visitado la zona para comprobar los daños de primera mano.

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