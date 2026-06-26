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Venezolanos piden ayuda para rescatar a los supervivientes: "Tengo a mi familia enterrada y no ha venido nadie"

Venezolanos piden ayuda para rescatar a los supervivientes: "Tengo a mi familia enterrada y no ha venido nadie"

Lucía Feijoo Viera

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Venezolanos piden ayuda para rescatar a los supervivientes: "Tengo a mi familia enterrada y no ha venido nadie"

Lucía Feijoo Viera

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Al menos 235 muertos y 4.300 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela más de 24 horas después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y al estado de La Guaira, mientras continúan las labores de búsqueda de supervivientes y el Gobierno sigue evaluando los daños materiales. El balance provisional deja 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales han tenido que ser evacuados. La tragedia continúa dejando escenas de angustia en San Bernardino, al noroeste de Caracas, donde Pedro Luis Pérez denunció que varios miembros de su familia permanecen atrapados bajo los escombros y pidió ayuda urgente para el rescate. En el sector Los Cocos de Caraballeda, en La Guaira, tres edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela colapsaron, mientras Gabriela Pérez relató la desesperación por no saber el destino de sus cuatro hijos y de su madre, presuntamente atrapados entre los escombros.

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