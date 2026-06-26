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VÍDEO | El alcalde de Gines reacciona tras ser absuelto en el caso de La Pará

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El alcalde de Gines reacciona tras ser absuelto en el caso de La Pará / Romualdo Garrido (Facebook)

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VÍDEO | El alcalde de Gines reacciona tras ser absuelto en el caso de La Pará

Romualdo Garrido (Facebook)

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"Más de 10 años llevábamos esperando este momento en el que, por fin, se ha hecho Justicia", ha confesado Romualdo Garrido, alcalde de Gines, después de ser absuelto en el caso de La Pará. "Todos y todas sabéis lo mucho que hemos sufrido las 20 personas que hemos padecido en estos años una situación que no le deseo a nadie y con la que, al fin, la Justicia ha terminado". Más información Más información

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