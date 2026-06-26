VÍDEO | 'La más grande' - Tráiler oficial (HD) / Movistar+

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VÍDEO | 'La más grande' - Tráiler oficial (HD)

Tráiler de 'La más grande', serie documental sobre Rocío Jurado, dirigida por Alexis Morante. Retrata la figura de Rocío Jurado, no solo como una artista excepcional, dueña de una voz única, sino también como símbolo y espejo de la de evolución de un país: desde la folclórica clásica de la España de posguerra hasta la mujer moderna, libre y reivindicativa. Más allá del brillo del escenario, la serie da voz a una mujer que, desde su infancia hasta sus últimos días, buscó el amor verdadero y la felicidad para los suyos. Estreno: 25 de junio en Movistar Plus