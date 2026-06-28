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Aterrizan en Torrejón de Ardoz los primeros 76 españoles procedentes de Venezuela tras los terremotos

Aterrizan en Torrejón de Ardoz los primeros 76 españoles procedentes de Venezuela tras los terremotos

Javier Vendrell Camacho

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Aterrizan en Torrejón de Ardoz los primeros 76 españoles procedentes de Venezuela tras los terremotos

Javier Vendrell Camacho

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El avión del Ejército del Aire que el jueves trasladó material a los efectivos de la UME y a varios equipos de rescatistas para trabajar en Venezuela, ha aterrizado este domingo en la base aérea de Torrejón de Ardoz con 96 ciudadanos europeos a bordo, residentes en la zona del seísmo, según ha informado el Gobierno en redes sociales. De ellos, un total de 76 son españoles y la veintena restante son personas de distintas nacionalidades, entre ellas de Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Eslovaquia. También hay venezolanos y argentinos. Más información

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