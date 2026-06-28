Secciones

Es noticia
El PP confía en que Juanma Moreno alcance la presidencia este jueves y Vox deja en vilo la investidura en AndalucíaEl mapa de los 400 apartamentos turísticos de SevillaÁlvaro, el único niño sevillano con la enfermedad ultrarara SPATA5El Último de la Fila conquista Sevilla en el concierto más multitudinario de su giraHuelga en Renfe: estos son los trenes que se cancelan este lunes 29 de junioLo Celso emociona al beticismo con su primer gol en un Mundial: "Es inolvidable"El Orgullo Andalucía toma las calles de Sevilla entre la reivindicación y la celebraciónLa amenaza de la ‘bacteria carnívora’ regresa a las playas españolasEste pueblo del Aljarafe acaba de abrir sus dos parques de agua gratuitos
instagramlinkedin
La emoción de un médico al rescatar en Venezuela a un niño de 10 años

La emoción de un médico al rescatar en Venezuela a un niño de 10 años

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La emoción de un médico al rescatar en Venezuela a un niño de 10 años

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Esta es la emoción de un médico tras haber rescatado a un niño de diez años entre los escombros tras los seísmos en Venezuela. Tras varios días sin éxito, al fin pudieron rescatar con vida a una persona, tal y como explica el sanitario.

TEMAS

Tracking Pixel Contents