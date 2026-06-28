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Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de Os Rosales en A Coruña

Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de Os Rosales en A Coruña

Carlos Pardellas

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Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de Os Rosales en A Coruña

Carlos Pardellas

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Un hombre ha fallecido de una puñalada en el cuello este domingo en el barrio de Os Rosales, en A Coruña. Según fuentes policiales, el varón fue apuñalado en plena calle Manuel Azaña, donde falleció. La Policía Nacional busca a un sospechoso del delito, que en principio trata como un homicidio.

Los hechos ocurrieron sobre las 13.30 horas de este domingo, cuando un varón con gorra y una mascarilla atacó a otro con un arma blanca en el cuello, causándole la muerte.

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