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Así trabaja el ERICAM de la Comunidad de Madrid para encontrar supervivientes en Venezuela

Así trabaja el ERICAM de la Comunidad de Madrid para encontrar supervivientes en Venezuela

Lucía Feijoo Viera

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Así trabaja el ERICAM de la Comunidad de Madrid para encontrar supervivientes en Venezuela

Lucía Feijoo Viera

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El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata ERICAM de la Comunidad de Madrid está coordinando a una docena de equipos internacionales para la búsqueda de supervivientes en Venezuela. Planifican las labores de cada grupo en función de sus capacidades y se encargan de evaluar la estructura de los edificios. Actualmente, están realizando rastreos con perros y drones.

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