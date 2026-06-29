Declaraciones del alcalde de Mairena del Aljarafe y del subdelegado del Gobierno de Sevilla / Europa Press

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VÍDEO | Declaraciones del alcalde de Mairena del Aljarafe y del subdelegado del Gobierno de Sevilla, en el minuto de silencio en Mairena del Aljarafe

Declaraciones del alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, y del subdelegado del Gobierno de Sevilla, Francisco Toscano, en el minuto de silencio en Mairena del Aljarafe (Sevilla) por el presunto asesinato machista de una mujer el pasado viernes, en las que han mostrado su apoyo a la víctima y han explicado la situación del menor a cargo de la pareja.