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VÍDEO | Gavira dice que el día de la votación “es muy largo” y quieren “un buen acuerdo”

Declaraciones del portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, manifestando que del discurso de Juanma Moreno en su debate de investidura hay cosas que les han gustado y otras que no, como el hecho de que "no haya entrado en el problema" de la inmigración que hay en Andalucía e insistiendo en que hasta que no haya acuerdo, "no vamos a votar que sí o no nos vamos a abstener". Más información