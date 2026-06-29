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VÍDEO | Gavira dice que el día de la votación “es muy largo” y quieren “un buen acuerdo”

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Europa Press

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Declaraciones del portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, manifestando que del discurso de Juanma Moreno en su debate de investidura hay cosas que les han gustado y otras que no, como el hecho de que "no haya entrado en el problema" de la inmigración que hay en Andalucía e insistiendo en que hasta que no haya acuerdo, "no vamos a votar que sí o no nos vamos a abstener". Más información

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