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VÍDEO | López presenta la campaña de verano para reforzar la lucha contra la violencia de género

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Europa Press

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Declaraciones de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, en la presentación en Sevilla de la campaña de verano organizada por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para reforzar la lucha y prevención contra la violencia de género y sexual que se centra en la difusión del teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999, bajo el lema 'Hay mucha vida detrás de una llamada', en las que ha explicado el significado y la intención de la campaña, y ha incidido en la importancia de seguir motivando acciones contra la violencia de género y sexual. Más información

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