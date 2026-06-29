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VÍDEO | Primeras declaraciones de José Roda Peña como Presidente del Consejo

VÍDEO | Primeras declaraciones de José Roda Peña como Presidente del Consejo

Pablo García Torrejón

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VÍDEO | Primeras declaraciones de José Roda Peña como Presidente del Consejo

Pablo García Torrejón

Sevilla
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José Roda Peña será el nuevo presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías tras imponerse con 81 votos frente a los 40 de Carlos López Bravo. Los hermanos mayores apuestan así por una candidatura continuista para los próximos cuatro años de gestión cofrade. Sobre la mesa quedan ahora grandes debates como la regulación de nazarenos y los posibles cambios en las jornadas y la Carrera Oficial. Más información

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