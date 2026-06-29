¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
VÍDEO | Primeras declaraciones de José Roda Peña como Presidente del Consejo
José Roda Peña será el nuevo presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías tras imponerse con 81 votos frente a los 40 de Carlos López Bravo. Los hermanos mayores apuestan así por una candidatura continuista para los próximos cuatro años de gestión cofrade. Sobre la mesa quedan ahora grandes debates como la regulación de nazarenos y los posibles cambios en las jornadas y la Carrera Oficial. Más información