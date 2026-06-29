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VÍDEO | Sevilla Este con 14 millones de euros da sus primeros pasos a la espera del gran corredor verde y el polideportivo

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El gran proyecto europeo para Sevilla Este con 14 millones de euros da sus primeros pasos a la espera del gran corredor verde y el polideportivo. El plan se encuentra al 11% de ejecución, con un primer hito por cumplir en marzo de 2027 y todavía con el corredor verde, el pabellón deportivo o la rehabilitación de las naves de Alcosa en redacción de los proyectos. Más información

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