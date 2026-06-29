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VÍDEO | Así ha sido la llegada al Parlamento de Manuel Gavira y Juanma Moreno

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Así ha sido la llegada al Parlamento de Manuel Gavira y Juanma Moreno / Victoria Flores

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VÍDEO | Así ha sido la llegada al Parlamento de Manuel Gavira y Juanma Moreno

Victoria Flores

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Así llega el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, al pleno de investidura en el que el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, espera revalidar su cargo. A su llegada al Parlamento, Moreno ha defendido que afronta la sesión con "sentido común" y con el objetivo de "poner el interés de los andaluces por encima de todo", en un debate en el que podría ser reelegido presidente gracias al respaldo de Vox.

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