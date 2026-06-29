Así ha sido la llegada al Parlamento de Manuel Gavira y Juanma Moreno / Victoria Flores

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VÍDEO | Así ha sido la llegada al Parlamento de Manuel Gavira y Juanma Moreno

Así llega el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, al pleno de investidura en el que el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, espera revalidar su cargo. A su llegada al Parlamento, Moreno ha defendido que afronta la sesión con "sentido común" y con el objetivo de "poner el interés de los andaluces por encima de todo", en un debate en el que podría ser reelegido presidente gracias al respaldo de Vox.