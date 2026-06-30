Secciones

Es noticia
PP y Vox: 48 horas para salvar la investidura de Juanma MorenoLa reforma del Paseo de la O y la calle Betis despegará en 2027El Ayuntamiento de Sevilla vuelve a renovar la licencia a la discoteca LíbanoSevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén y Huelva en alerta por calor el martes y miércolesRobbie Williams sorprende en Sevilla con una actuación callejera en el barrio de Santa CruzRafa Mir recurre la sentencia: "No compartimos la decisión, mi defensa seguirá en los tribunales"El pueblo del Aljarafe sevillano que celebra esta semana su feria con atracciones a 2 eurosLa Bienal desvela sus ‘otras perlas’ para disfrutar del flamenco en la calleJosé Roda Peña gana las elecciones al ConsejoSevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén y Huelva en alerta por calor el martes y miércoles
instagramlinkedin
Rescatista venezolano: "Cada minuto que yo descanso es una persona que se queda sin tiempo"

Rescatista venezolano: "Cada minuto que yo descanso es una persona que se queda sin tiempo"

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rescatista venezolano: "Cada minuto que yo descanso es una persona que se queda sin tiempo"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Los equipos de rescate mantienen este martes una intensa operación en un edificio colapsado de La Guaira, luego de detectar indicios que apuntan a la posible presencia de personas con vida bajo los escombros. Los socorristas trabajan con extrema cautela para confirmar las señales y acceder de forma segura a la zona, en medio de la esperanza de lograr un nuevo rescate tras varios operativos exitosos registrados en los últimos días.

TEMAS

Tracking Pixel Contents