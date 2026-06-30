EL CORREO

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | El Ayuntamiento de Sevilla renueva la licencia de una discoteca pese a que la concesión expiró hace cuatro años

El Ayuntamiento de Sevilla vuelve a renovar la licencia a la discoteca Líbano pese a que la concesión expiró hace cuatro años. Estos negocios ubicados en el Parque de las Delicias han abierto este verano otra vez, aunque la Junta de Gobierno mandó acatar el auto del Tribunal Supremo, que fijó la fecha de cierre en febrero de 2022. Más información Más información