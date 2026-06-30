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VÍDEO | Así es la deuda de los famosos andaluces con Hacienda

De los 1,8 millones de Paz Vega a los 1,3 de Isabel Pantoja: así queda la deuda de los famosos andaluces con Hacienda. La tonadillera aumenta su deuda con la Agencia Tributaria hasta los 1,3 millones, mientras que el empresario cordobés conocido como 'Sandokán' o Luis Medina también aparecen en el listado. Más información Más información