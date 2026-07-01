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VÍDEO | Acto de apoyo al cura de Cañada Rosal (Sevilla), Fernando Flores Pistón
Cañada Rosal se vuelca con don Fernando Flores Pistón tras conocerse su cese como párroco titular de la localidad. La Iglesia de Santa Ana ha acogido en la mañana de este miércoles un emotivo acto en el que numerosos vecinos y vecinas han querido mostrar su cariño, gratitud y respaldo a don Fernando, quien ha dedicado más de 60 años al servicio de Cañada Rosal. Más información
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