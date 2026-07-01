Secciones

Es noticia
PP y Vox prioridad nacionalAndrés recupera Sorolla desaparecidoAparece en Murcia el Sorolla desaparecidoEstafa Pino MontanoBus-VAO CastillejaDomo calor AndalucíaRobbie Williams en IcónicaFacundo Bernal BetisGabriel Relaño
instagramlinkedin
VÍDEO | Acto de apoyo al cura de Cañada Rosal (Sevilla), Fernando Flores Pistón

VÍDEO | Acto de apoyo al cura de Cañada Rosal (Sevilla), Fernando Flores Pistón

Ayuntamiento de Cañada Rosal

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

VÍDEO | Acto de apoyo al cura de Cañada Rosal (Sevilla), Fernando Flores Pistón

Ayuntamiento de Cañada Rosal

Sevilla
RRSS WhatsAppCopiar URL

Cañada Rosal se vuelca con don Fernando Flores Pistón tras conocerse su cese como párroco titular de la localidad. La Iglesia de Santa Ana ha acogido en la mañana de este miércoles un emotivo acto en el que numerosos vecinos y vecinas han querido mostrar su cariño, gratitud y respaldo a don Fernando, quien ha dedicado más de 60 años al servicio de Cañada Rosal. Más información

Tracking Pixel Contents