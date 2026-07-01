El plan para rescatar viviendas para vecinos en el centro de Sevilla / EL CORREO

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | El plan para rescatar viviendas para vecinos en el centro de Sevilla

Solares para construir, edificios vacíos o locales sin uso: el plan para rescatar viviendas para vecinos en un centro de Sevilla con 300 apartamentos turísticos. El Gobierno de José Luis Sanz promete ejecutar casi una decena de medidas para incrementar la oferta de vivienda residencial del Casco Antiguo, donde uno de cada dos pisos en alquiler se destinan al turismo. Más información Más información