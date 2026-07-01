Secciones

Es noticia
PP y Vox prioridad nacionalAparece en Murcia el Sorolla robadoAviso naranja calorRobbie Williams en IcónicaHermano Mayor TrianaEstafa Pino Montano092 Policía LocalViviendas centro de SevillaDeuda famosos Hacienda
instagramlinkedin
VÍDEO | El plan para rescatar viviendas para vecinos en el centro de Sevilla

VÍDEO | El plan para rescatar viviendas para vecinos en el centro de Sevilla

El plan para rescatar viviendas para vecinos en el centro de Sevilla / EL CORREO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

VÍDEO | El plan para rescatar viviendas para vecinos en el centro de Sevilla

EL CORREO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Solares para construir, edificios vacíos o locales sin uso: el plan para rescatar viviendas para vecinos en un centro de Sevilla con 300 apartamentos turísticos. El Gobierno de José Luis Sanz promete ejecutar casi una decena de medidas para incrementar la oferta de vivienda residencial del Casco Antiguo, donde uno de cada dos pisos en alquiler se destinan al turismo. Más información Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents