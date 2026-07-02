Sara Fernández

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El chef José Andrés ya está en Venezuela: "La esperanza es la último que se puede perder"

El reconocido chef español José Andrés llegó este miércoles a Venezuela para apoyar la labor que realiza su ONG World Central Kitchen (WCK) de cocinar y repartir comida a los afectados por los terremotos de la semana pasada.