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El chef José Andrés ya está en Venezuela: "La esperanza es la último que se puede perder"

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Sara Fernández

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El chef José Andrés ya está en Venezuela: "La esperanza es la último que se puede perder"

Sara Fernández

PI STUDIO | EFE

MADRID
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El reconocido chef español José Andrés llegó este miércoles a Venezuela para apoyar la labor que realiza su ONG World Central Kitchen (WCK) de cocinar y repartir comida a los afectados por los terremotos de la semana pasada.

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