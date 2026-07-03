Secciones

Es noticia
Vox entra en la JuntaMedidas pacto PP-VoxPascual LlopisCrónica España-AustriaMapa RancioMédicos SASApagón Sierra SurConflicto Utrera-GobiernoNueva calle Imagen
instagramlinkedin
VÍDEO | Ecologistas en Acción lleva a la Fiscalía al Ayuntamiento de Sevilla por posibles delitos del nuevo Benito Villamarín

VÍDEO | Ecologistas en Acción lleva a la Fiscalía al Ayuntamiento de Sevilla por posibles delitos del nuevo Benito Villamarín

Ecologistas en Acción lleva a la Fiscalía al Ayuntamiento de Sevilla / EL CORREO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

VÍDEO | Ecologistas en Acción lleva a la Fiscalía al Ayuntamiento de Sevilla por posibles delitos del nuevo Benito Villamarín

EL CORREO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Ecologistas en Acción lleva a la Fiscalía al Ayuntamiento de Sevilla por posibles delitos contra el patrimonio público en el proyecto del nuevo Benito Villamarín. La organización denuncia que la operación urbanística podría haber supuesto un trato de favor al Real Betis en detrimento del patrimonio público municipal y del interés general. Más información Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents