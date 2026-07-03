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VÍDEO | Ecologistas en Acción lleva a la Fiscalía al Ayuntamiento de Sevilla por posibles delitos del nuevo Benito Villamarín
Ecologistas en Acción lleva a la Fiscalía al Ayuntamiento de Sevilla por posibles delitos contra el patrimonio público en el proyecto del nuevo Benito Villamarín. La organización denuncia que la operación urbanística podría haber supuesto un trato de favor al Real Betis en detrimento del patrimonio público municipal y del interés general. Más información Más información