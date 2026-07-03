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VÍDEO | Joaquín Bejarano, ojeador brasileño: "Facundo Bernal encajará perfecto en el Betis

Joaquín Bejarano, ojeador brasileño: "Facundo Bernal tiene una salida de balón exquisita, buen desplazamiento en largo y una técnica muy depurada: encajará perfecto en el Betis". "Los brasileños viven de vender jugadores, aproximadamente entre 1.000 y 1.200 jugadores al año y Martinelli y Hércules son canteranos de Fluminense, la propiedad íntegra es de ellos y el beneficio del 100%, no como Bernal, que tienen sólo el 60%". Más información Más información