Javier Vendrell Camacho

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El reencuentro entre los rescatistas de México y Aarón Levi, el joven que permaneció 106 horas bajo escombros

Así ha sido el emotivo momento en el que Aarón Levi se ha reencontrado con sus rescatistas. El joven permaneció 106 horas entre los escombros tras los terremotos en Venezuela.