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VÍDEO | Un ciervo sorprende junto al cartel de entrada de Matalascañas
La imagen del animal en uno de los accesos más reconocibles del núcleo costero ha sido difundida por Ilusiona en redes sociales. La escena vuelve a reflejar la singular convivencia entre playa, turismo y naturaleza en el entorno de Doñana. Más información
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