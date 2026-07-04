Secciones

Es noticia
Muere Javier SantosIncendios forestales SevillaOla de calor AndalucíaParques Sevilla EstePiscina 'low cost'Retenciones A-49 y AP-4Vivero MacarenaNotas de corte SevillaRebaja fiscal
instagramlinkedin
VÍDEO | Un ciervo sorprende junto al cartel de entrada de Matalascañas

VÍDEO | Un ciervo sorprende junto al cartel de entrada de Matalascañas

Grupo Ilusiona

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

VÍDEO | Un ciervo sorprende junto al cartel de entrada de Matalascañas

Grupo Ilusiona

Sevilla
RRSS WhatsAppCopiar URL

La imagen del animal en uno de los accesos más reconocibles del núcleo costero ha sido difundida por Ilusiona en redes sociales. La escena vuelve a reflejar la singular convivencia entre playa, turismo y naturaleza en el entorno de Doñana. Más información

Tracking Pixel Contents